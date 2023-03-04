В США признали возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года

Москва, , 17:07 — REGNUM Россия в целом успешно обходит санкции, ее импорт в значительной степени вернулся к «довоенному уровню» 2020 года, рассказал Bloomberg высокопоставленный дипломатический источник ЕС.

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«Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года», — сообщил источник.

Отмечается, что анализ данных о торговле при этом показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в странах Евросоюза и в других странах, которые ввели санкции против Москвы, поставляются в Россию через третьи государства.

Также сообщается, что значительную часть других необходимых России товаров Москва получает от Пекина и стран СНГ, тогда как сами эти страны публично отрицают наличие подобных связей с РФ.

Вместе с тем экономист Райан Макмейкен назвал неверными все прогнозы западных стран о развитии ситуации на Украине и скором крахе России. Он заявил, что Россия выстояла под санкционным давлением и не стала изгоем на мировой арене.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного пакета санкций США, введённого 3 марта в отношении российских должностных лиц, якобы причастных к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Вашингтону рекомендовали прекратить размахивать санкционной дубиной и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека «у себя дома». Так очередные рестрикции прокомментировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.