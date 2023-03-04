Минпросвещения объявило конкурс для колледжей на создание 60 образовательных кластеров

Москва, , 17:06 — REGNUM Министерство просвещения объявило конкурс для организаций среднего профессионального образования на создание 60 кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщили 4 марта в Институте развития профессионального образования.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

В новых кластерах должны будут готовить специалистов для клинической и профилактической медицины, педагогики, туризма, правоохранительной сферы, средств массовой информации и коммуникационных технологий, искусства и креативной индустрии, сферы услуг и управления.

Победители получат гранты в размере от 60,5 до 70 млн рублей.

Как сообщалось ранее, с 2023 года расширены возможности программы «Профессионалитет», которая позволяет подготовить молодого специалиста «под ключ» с учетом потребностей и задач предприятия — участника программы, бизнесу теперь доступна подготовка студентов по таким сферам, как лесная и топливно-энергетическая промышленность, ИТ и радиоэлектроника.