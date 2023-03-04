Киев, 4 марта, 2023, 17:06 — ИА Регнум. На Украине среднемесячная зарплата граждан сократилась на 55 долларов, на динамику реальных доходов повлияла среднегодовая инфляция в размере 20,2%. Реальная зарплата за 2022 год снизилась примерно на 14%, сообщает 4 марта «РБК-Украина» со ссылкой на государственную службу статистики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

По официальным данным, среднемесячная зарплата украинцев в прошлом году составила 14 847 гривен. С учётом официального курса доходы граждан упали до 459 долларов.

Подчёркивается, что точных сведений по изменению реальной зарплаты за 2022 год пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие ВСУ, дислоцированные на правом берегу Днепра в Херсонской области, жалуются на невыплаты «фронтовых надбавок» в размере 100 тысяч гривен (204 тыс. рублей).