Тбилиси, , 17:03 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии наградило жетоном «За спасение жизни» собаку, принимавшую участие в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Собака-спасатель Тинто Цитата из видео

«Собака-спасатель Тинто службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, помогающая в реагировании на особые ситуации, награждена специальным жетоном «За спасение жизни», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что животное помогло спасти человека, оказавшегося под завалами. В ведомстве добавили, что четвероногие выполнили важную роль в ходе миссии в Турции, в которой принимали участие спасатели из Грузии.

Жетон Тинто передал заместитель главы пожарно-спасательного департамента Мамука Сепиашвили.

Напомним, что Грузия направила в Турцию 100 спасателей, которым удалось извлечь из-под завалов трёх живых и около 80 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями обновило список жертв сильнейшего землетрясения. По обновлённым данным на 1 марта, в результате серии толчков погибли 45 089 человек.