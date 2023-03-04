Москва, 4 марта, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Москве у большинства жителей сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

По её информации, в столице к настоящему моменту с учетом массовой вакцинации у большинства жителей сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.

Уточняется, что для нового курса ревакцинации от коронавируса можно использовать любой из компонентов вакцины «Спутник V» (в том числе только второй).

Отмечается, что сейчас ожидается поставка первого компонента этой вакцины от Министерства здравоохранения России.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве закончились запасы первого компонента вакцины «Спутник V».