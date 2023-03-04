Богота, 4 марта, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Десятки бегемотов, потомков обитателей зверинца наркоторговца Пабло Эскобара, перевезут из Колумбии в Индию и Мексику. Об этом заявили колумбийские власти, передаёт 4 марта CNN.

Soeren Stache/Global Look Press Бегемоты

Когда-то на ранчо Эскобара «Неапольское поместье» на севере страны привезли самца бегемота и трёх самок. Животные расплодились и теперь обитают далеко за пределами бывшего ранчо, их насчитывается от 130 до 160 особей.

Бегемоты стали экологической проблемой и источником беспокойства для местных жителей. Планируется, что 60 особей отправят в заповедники Индии, а ещё десять — в Мексику.

Бегемотов пытались стерилизовать, но достаточного эффекта процедуры не дали. Отправлять их на родину, в Африку, нельзя из-за присутствующих в их организмах местных патогенов, бактерий и вирусов.

Вместе с тем бегемоты Эскобара признаны потенциальной туристической достопримечательностью Колумбии. Власти надеются, что смогут контролировать оставшуюся популяцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумбийские учёные предложили истребить «кокаиновых бегемотов», как их прозвали в стране. Они заполнили главный водный канал страны — реку Магдалена.