Вашингтон, 4 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не темнит, рассказывая о своих целях на Украине, он всегда открыто говорит о них, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Вот что я хочу сказать о Путине. Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — отметил американский военный.

По мнению Риттера, российский лидер достигнет своей цели по освобождению Донбасса и создаст там благоприятные условия для жизни.

Путин будет защищать россиян и не допустит нахождения рядом с границей натовского оружия, в то время как Запад активно накачивает вооружением Украину, добавил он.

При этом как на Западе, так и на Украине приходит понимание, что одержать победу в конфликте не получится. У НАТО не хватает боеприпасов и слабая подготовка для полной поддержки ВСУ, констатировал Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер отметил, что Путин несёт ответственность за русскую нацию. Нация определяется не территорией страны, а русским народом, нация формируется этнической принадлежностью, а также религией, языком и культурой, сказал он.