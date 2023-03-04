Донецк, 4 марта, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат ВСУ в Артёмовске, и это свидетельствует о шатком положении украинских войск, которые цепляются за свои позиции в разрушенном городе. Об этом 4 марта написал американский журналист Марк Сантор в The New York Times.

David Tesinsky/Global Look Press ВСУ

Он напомнил, что, несмотря на то, что ВСУ жёстко оборонялись, Вооружённые силы России добились успехов, взяв под свой контроль важные дороги в город, которые очень важны как для пополнения запасов войск, так и для отступления ВСУ.

Журналист также приводит слова командиров ВСУ, которые утверждают, что намерены держаться в городе как можно дольше.

Автор пишет, что ненадежность контроля ВСУ над Артёмовском была очевидна уже несколько недель назад.

По мнению журналиста, самым большим риском для ВСУ является то, что они могут попасть в окружение и будут вынуждены сдаться либо будут убиты.

Как передавало ИА REGNUM, военнослужащие ВСУ, дислоцированные на правом берегу Днепра в Херсонской области, пожаловались на невыплаты «фронтовых надбавок» в размере 100 тысяч гривен (204 тысяч рублей. — Прим. ИА REGNUM).