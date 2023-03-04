Американский экономист заявил об ошибках США и НАТО в конфликте на Украине

Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Ни один из прогнозов властей США относительно развития событий вокруг конфликта на Украине не сбылся, написал в своей статье для издания «Института фон Мизеса» экономист Райан Макмейкен.

Украинский силовик Иван Шилов © ИА REGNUM

Политики и журналисты говорили, что Россия захватит половину Европы и одновременно что ее экономика рухнет из-за санкций, однако ни того, ни другого не произошло, констатировал эксперт.

США и НАТО пытаются превратить региональный конфликт в мировую войну, но безуспешно, большинство жителей планеты не спешат осуждать Россию, отметил Макмейкен.

Похоже, в мире понимают лицемерие американских заявлений о необходимости «поддерживать суверенитет Украины» и не хотят платить за достижение Вашингтоном своих целей, добавил он.

Как сообщалось ранее, 3 марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский будет требовать продолжения боевых действий, ВСУ могут поднять восстание против него.