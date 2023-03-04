Москва, 4 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь, которую правительство Великобритании выделило Сирии, пойдёт не на восстановление после землетрясения, а для «создания новых антиасадовских агитроликов» «Белыми касками». Об этом 4 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Королевство поставило гуманитарную помощь в Турцию и Сирию. Только, как выяснилось, помощь пойдет все той же западной антиправительственной клиентеле в Сирии — псевдогуманитарщикам из «Белых касок», — написала она, добавив, что организация причастна к инсценировкам с применением химического оружия во время активной фазы гражданской войны.

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Она уточнила, что сирийское НПО вместо осуществления гуманитарной деятельности лишь критикует Дамаск. Дипломат уточнила, что выделенные Лондоном £800 тыс. Пойдут не на спасение детей из-под завалов, а для создания новых антиасадовских агитроликов.

«Выбирая между моралью и пиаром, британские элиты всегда предпочтут свои истинные ценности — пиар», — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Госдепартамент США солгал о том, что глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен коснулись ситуации с осуждённым Полом Уиланом во время их короткого разговора на саммите в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу договор с Сирией о взаимной выдаче преступников. Российская и сирийская стороны подписали договор 29 июня 2022 года.