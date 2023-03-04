Глава Брянской области пообещал купить новый дом семье мальчика Фёдора, пострадавшего от ДРГ

Брянск, , 16:17 — REGNUM Для многодетной семьи мальчика Фёдора, пострадавшего от действий украинских диверсантов в Брянской области, будет куплен новый дом. Об этом 4 марта заявил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице 10-летнего мальчика Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область © Пресс-служба губернатора Брянской области/РИА Новости

«Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший», — сказал Богомаз матери мальчика.

По словам женщины, многодетная семья проживала в доме без удобств. Двое старших братьев 10-летнего Фёдора находятся на передовой.

Напомним, 2 марта в Климовском районе Брянской области произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель, который вёз трёх детей в школу. Фёдор был ранен, но под обстрелами смог вывести других детей из машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта главный врач детской областной больницы Виктор Алекса заявил, что состояние Фёдора на второй день после операции расценивается как тяжёлое, но соответствующее послеоперационному периоду.