Москва, , 16:26 — REGNUM Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод предложил дополнить статью Уголовного кодекса России о реабилитации нацизма ответственностью за отрицание Холокоста. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) © Б. Фишман/РИА Новости

По информации агентства, Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении экс-преподавателя Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Матвеева, который в своих лекциях рассказывал о том, что якобы Холокоста не было.

По словам Брода, прискорбно, что уголовное дело прекращено и спущено на тормозах.

«Это говорит по сути, что наше правосудие проигнорировало социально опасное деяние. Российская Федерация на площадках ООН не раз выносила на голосование резолюции, осуждающие идеологию и преступления нацизма в прошлом и в настоящем», — приводит агентство его слова.

Политик добавил, что заявления Матвеева отрицают трагедию Холокоста, приуменьшают её значимость.

Правозащитник считает, что позиция правосудия прозвучала вразрез с государственной политикой, что несёт в себе ощущение безнаказанности для других отрицателей Холокоста, а также даёт повод политическим противникам России на Западе упрекать страну в двойных стандартах.

«Мол, боретесь с нацизмом в соседнем государстве, а доморощенных радикалов прощаете. Я убежден, что статью 354.1 УК РФ необходимо дополнить нормой, связанной с ответственностью за отрицание Холокоста», — заявил Брод, напомнив, что подобные нормы есть в законодательстве некоторых зарубежных стран.

Как передавало ИА REGNUM, власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста.