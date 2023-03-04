Чернышенко рассказал об увеличении финансирования жилищных сертификатов для учёных

Уфа, , 16:09 — REGNUM В 2023 году будет выделено в 3,7 раза больше средств на финансирование жилищных сертификатов для учёных. Об этом 4 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время поездки в Башкирию.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, в 2022 году на жилищные сертификаты для учёных из федерального бюджета дополнительно был направлен 1 млрд рублей.

Он подчеркнул, что эта мера поддержки научных кадров наиболее востребована.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Чернышенко на II Конгрессе молодых учёных заявил, что объём средств, которые выделены в России на программу жилищных сертификатов для молодых учёных, вырос в 3,7 раза.