Пекин, 4 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В настоящее время Москва и Пекин сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым технологиям Запада, в этих условиях две страны могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере. Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью Центральному телевидению Китая.

Сергей Пятаков/POOL/ТАСС Посол России в КНР Игорь Моргулов

По его словам, развитие Поднебесной создает хорошие возможности для инвестиционного партнерства. Он приветствовал рост китайских инвестиций в РФ и отметил, что российские бизнесмены начинают присматриваться к инвестициям в экономику Китая.

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Дипломат также обратил внимание «на возможности, которые создает экономический рост КНР для научно-технологического взаимодействия двух стран». Моргулов акцентировал внимание на том, что Китай вышел на серьезные позиции в мире по многим направлениям, включая большие данные и искусственный интеллект.

«Существует много наработок и у российских ученых. Так что здесь для нас открываются большие перспективы», — указал посол.

Ранее Моргулов указал на перспективы роста китайского экспорта в страну. По его словам, партнёры из Поднебесной заполняют ниши российского рынка, которые освободились после ухода западных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай не предпринимал попыток передать России вооружение, в США внимательно отслеживают этот вопрос.