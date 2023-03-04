Москва, 4 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Бизнесмен из Санкт-Петербурга обнаружил свою жену мёртвой, проснувшись в московском отеле. Рядом лежала записка от мужчины, сообщает 4 марта РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Ранее пара остановилась в гостинице на Ленинградском шоссе. Тело 35-летней жены, лежащее на полу, 39-летний бизнесмен обнаружил 1 марта. Мужчина не помнил, что произошло, но нашёл записку со словами: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер».

На записке не было имени, только номер телефона. На теле женщины не нашли следов насилия, причина её смерти устанавливается. Мужчину, который находился в номере, разыскивают.

Камеры в отеле зафиксировали, как супруги с неизвестным мужчиной вошли в номер. Мужчина покинул его один через несколько часов. Бизнесмен находится в больнице из-за отравления наркотическим веществом, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге нашли мёртвой со связанными руками 19-летнюю девушку. По предварительным данным, она скончалась от передозировки наркотиков.