Под Мурманском построили спорткомплекс после обращения школьника к Путину

Кандалакша, Мурманская область, , 16:13 — REGNUM В городе Кандалакше Мурманской области после письменного обращения школьника к президенту России Владимиру Путину открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Северное сияние». На открытии объекта присутствовал министр спорта России Олег Матыцин, сообщил 4 марта губернатор региона Андрей Чибис.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Северное сияние» Цитата из видео

«Программа дня насыщенная: отправляемся в Кандалакшу на открытие ФОКа, затем встретимся со спортактивом региона и в 19:00 в Мурманске дадим старт 88-му празднику Севера», — написал глава области в своём телеграм-канале.

На открытии комплекса министр спорта России отметил, что увидел одного из инициаторов проекта — Кирилла. Матыцин сказал о воплощении в жизнь мечты ребёнка. Когда дети думают о спорте, это говорит об их правильном развитии, сказал Матыцин.

В правительстве Мурманской области напомнили, как в 2017 году ученик из Кандалакши Кирилл Исаков написал письмо президенту с просьбой об использовании построенных для зимней Олимпиады — 2014 в Сочи спортобъектов для летних видов спорта, в том числе для единоборств. В ответ школьник получил от Путина написанное от руки письмо с обещанием помочь школьнику и его друзьям в развитии самбо в Кандалакше.

Как сообщало ИА REGNUM, после обращения жителей к Путину в Приморье построят центр культуры.

Жительница Белогорска в Приамурье получила жильё взамен признанного аварийным в декабре 2017 года после обращения на прямую линию президента России Владимира Путина.