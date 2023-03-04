Сальдо: в Херсонской области усилят меры защиты после теракта в Брянской области

Херсон, , 15:58 — REGNUM В Херсонской области усилят меры защиты от возможных террористических угроз после теракта в Брянской области. Об этом 4 марта написал врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Военнослужащие в Херсонской области © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений», — написал Сальдо.

Он отметил, что будут усилены внутренние блокпосты и патрули. Кроме того, активизируют мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Также, по его словам, военные усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности.

Сальдо подчеркнул, что враг перешёл на террористический способ ведения войны, как это делали Басаев и Хаттаб в 90-х годах, когда терроризм на Кавказе ещё не был искоренён.

Напомним, 2 марта украинские диверсанты проникли в Брянскую область. По официальным данным, погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ заявила, что нарушителей границы выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.