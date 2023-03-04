Киев, 4 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Украина стремится быстрее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в ЕС, сообщили 4 марта в пресс-службе Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

4 марта президент Украины проводит переговоры со спикером Европарламента Робертой Метсолой.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Зеленский напомнил, что ровно год назад власти Украины подали заявку на вступление в ЕС, и заявил, что пришло время начинать переговоры.

Руководители ЕС ранее отмечали, что хотя Украина «уже является членом европейской семьи», для вступления в ЕС ей нужно будет пройти те же стадии, что и всем остальным кандидатам.