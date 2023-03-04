Зеленский вновь заявил, что Украину пора принимать в ЕС
Зеленский заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в 2023 году
Киев, 4 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Украина стремится быстрее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в ЕС, сообщили 4 марта в пресс-службе Владимира Зеленского.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
4 марта президент Украины проводит переговоры со спикером Европарламента Робертой Метсолой.
Как сообщалось ранее, 28 февраля Зеленский напомнил, что ровно год назад власти Украины подали заявку на вступление в ЕС, и заявил, что пришло время начинать переговоры.
Руководители ЕС ранее отмечали, что хотя Украина «уже является членом европейской семьи», для вступления в ЕС ей нужно будет пройти те же стадии, что и всем остальным кандидатам.