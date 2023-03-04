Губернатор Курской области рассказал о проведении заседания оперативного штаба

Курск, , 16:13 — REGNUM В Курской области прошло заседание оперативного штаба. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор Курской области Роман Старовойт © Пресс-служба губернатора Курской области/ТАСС

По его словам, участники встречи обсудили текущую ситуацию на госгранице.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры», — написал губернатор Курской области, добавив, что в настоящее время регион получает дополнительные силы и средства Минобороны.

Старовойт уточнил, что в настоящее время особое внимание уделяется приграничным районам.

«Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность!» — добавил он, призвав сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах.

Ранее пресс-секретарь губернатора Курской области сообщила, что в регионе будут усилены меры безопасности из-за обострения ситуации в граничащих с Украиной районах.

Как сообщало ИА REGNUM, населённые пункты Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. В результате нарушено энергоснабжение.