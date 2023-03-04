В Курской области провели заседание оперштаба
Губернатор Курской области рассказал о проведении заседания оперативного штаба
Курск, 4 марта, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Курской области прошло заседание оперативного штаба. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, участники встречи обсудили текущую ситуацию на госгранице.
«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры», — написал губернатор Курской области, добавив, что в настоящее время регион получает дополнительные силы и средства Минобороны.
Старовойт уточнил, что в настоящее время особое внимание уделяется приграничным районам.
«Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность!» — добавил он, призвав сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах.
Ранее пресс-секретарь губернатора Курской области сообщила, что в регионе будут усилены меры безопасности из-за обострения ситуации в граничащих с Украиной районах.
Как сообщало ИА REGNUM, населённые пункты Глушковского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. В результате нарушено энергоснабжение.