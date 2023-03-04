Брянск, 4 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Состояние мальчика Фёдора, который пострадал от действий украинских диверсантов в Брянской области, на второй день после операции расценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду. Об этом 4 марта сообщил главный врач детской областной больницы Виктор Алекса.

Цитата из видео Мальчик Фёдора, который пострадал от действий украинских диверсантов в Брянской области

«Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что послеоперационный период протекает без особенностей, ребёнок ест, пьёт.

У мальчика сохраняется болевой синдром, вместе с тем врачи стараются активизировать мальчика, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже, заключил Алекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вёз трех детей в школу. 11-летний Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других детей из машины. Мальчик был госпитализирован, сейчас он проходит лечение в областной больнице.