Мальчик Фёдор из Брянской области рассказал, как получил ранение

Брянск, , 15:42 — REGNUM Мальчик по имени Фёдор, раненный диверсионно-разведывательной группой в Брянской области, рассказал в эфире телеканала «Россия 24», как помог двум девочкам скрыться от нападавших.

Десятилетний школьник получил ранение, когда группа диверсантов обстреляла два автомобиля в Климовском районе. Фёдор находился в одном из них вместе с двумя девочками — детей везли в школу. Мальчик выбрался из машины сам и помог девочкам, после чего увёл их в безопасное место.

«Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка, и кровь пошла, я так понял, что это пуля», — рассказал мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, Фёдора с ранением доставили в больницу и там прооперировали. В результате нападения на Брянскую область погибли два человека, ещё один человек, помимо мальчика, ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом, СКР возбудил уголовное дело.