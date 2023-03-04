Севастополь, , 15:56 — REGNUM В Севастополе администратора канала в интернет-мессенджере обвинили в незаконном распространении в нём порнографических материалов. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По версии следствия, 33-летняя жительница Севастополя, работая администратором канала в интернет-мессенджере, опубликовала в нём два видео, на которых девушка и мужчина в одном из клубов города совершают действия сексуального характера.

Отмечается, что фигурантка опубликовала эти видео для всеобщего обозрения, предоставив другим пользователям возможность просмотра и копирования данных видеофайлов. Эксперты подтвердили, что предоставленные на исследование видео содержат обязательные признаки информации порнографического характера, уточнили в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Как передавало ИА REGNUM, севастопольского чиновника намерены судить за 25-миллионный ущерб бюджету. По версии следствия, с мая по сентябрь 2020 года директор дворца культуры превысил должностные полномочия при осуществлении ремонта летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка».