Подоляк: конфликт на Украине завершится в 2023 году
Киев, 4 марта 2023, 16:10 — REGNUM Конфликт на Украине закончится в 2023 году. Об этом, как передаёт украинское издание «Страна», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе встречи с местными блогерами.
«Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится», — сказал он, отвечая на вопрос блогера Саши Бо о сроках окончания конфликта. Когда кто-то из блогеров попросил Подоляка «дать слово пацана», тот лишь рассмеялся в ответ.
Известно, что во встрече приняли участие Саша Бо, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Никита Добрынин, Даша Квиткова и другие.
По словам инфлюэнсеров, они «обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения, а также как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух».
Между тем пользователи социальной сети Twitter, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о нехватке у ВСУ боеприпасов, артиллерии, танков и военных самолетов, считают, что пришёл конец его игры.