Киев, 4 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится в 2023 году. Об этом, как передаёт украинское издание «Страна», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе встречи с местными блогерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

«Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится», — сказал он, отвечая на вопрос блогера Саши Бо о сроках окончания конфликта. Когда кто-то из блогеров попросил Подоляка «дать слово пацана», тот лишь рассмеялся в ответ.

Известно, что во встрече приняли участие Саша Бо, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Никита Добрынин, Даша Квиткова и другие.

По словам инфлюэнсеров, они «обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения, а также как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух».

Между тем пользователи социальной сети Twitter, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о нехватке у ВСУ боеприпасов, артиллерии, танков и военных самолетов, считают, что пришёл конец его игры.