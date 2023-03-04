Военнослужащие ВСУ недовольны новым порядком выплат денежного довольствия

Киев, , 15:39 — REGNUM Военнослужащие ВСУ, дислоцированные на правом берегу Днепра в Херсонской области, жалуются на невыплаты «фронтовых надбавок» в размере 100 тысяч гривен (204 тыс. рублей. — Прим. ИА REGNUM), сообщает 4 марта телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на журналистов, волонтёров и военных.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В СМИ отмечают, что данная территория с января официально не входит в зону боевых действий.

Пользователи соцсетей посчитали данный приказ «плевком в лицо» по отношению к боевым медикам, отвечающим за эвакуацию военных. Авторы пишут, что левый берег Днепра стал боевой территорией, а правый — нет. По сути, вся линия Херсонщины оказалась вне зоны боевых действий, сетуют в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников подписал ещё в январе 2023 года приказ, в котором говорится об отмене военнослужащим ВСУ выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. гривен (около 60 тыс. рублей), оно было положено всем категориям военных с февраля 2022 года.