Киев, 4 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Украинская эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук) получила награду за содействие военной разведке. Медалью она похвасталась в одной из социальных сетей.

Цитата из видео: «Потеря чести, первые большие деньги и сколько зарабатывает сейчас. Ксюша Манекен» Украинская эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук)

Волощук опубликовала снимок с удостоверением и наградой, а также фотографию с советником главы офиса украинского президента Михаилом Подоляком и другими блогерами. По её словам, награда получена от Главного управления разведки минобороны Украины.

Волощук не уточнила, за что именно получила медаль. «Эскортница» получила орден», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники российских силовых ведомств обнаружили в Херсоне документы, подтверждающие работу эскортниц на Службу внешней разведки Украины. Девушки не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения и диверсии.