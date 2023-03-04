В Москве закончились запасы первого компонента вакцины «Спутник V»
Москва, 4 марта 2023, 15:27 — REGNUM Первого компонента вакцины против коронавируса «Спутник V» не осталось в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»): ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины «Спутник V», — приводит агентство сообщение столичной мэрии.
По информации журналистов, не осталось в наличии в Москве и вакцины «Спутник Лайт».
Как передавало ИА REGNUM, в Москве после нападения умер один из создателей вакцины «Спутник V» 48-летний вирусолог Андрей Ботиков. По версии следствия, убийство произошло 2 марта в квартире жилого дома, расположенного на улице Рогова в городе Москве.