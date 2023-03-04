Москва, 4 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Зарегистрировано заявление с требованием признать крупнейшего российского сотового ретейлера «Связной» банкротом, следует из информации в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Валерий Мельников/РИА Новости Вывеска на магазине сотовой связи «Связной» в Москве

Заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина поступило в суд 3 марта. Оно пока не принято к рассмотрению.

Напомним, 13 февраля Колотилин, который сдавал «Связному» помещения в торговом комплексе «Макс» в Саранске, сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ретейлера.

Он отметил, что задолженность «Связного» подтверждается решением арбитражного суда Мордовии, который взыскал с ретейлера 287 тыс. рублей долга, 72 тыс. рублей пени и 16 тыс. рублей судебных расходов.

14 февраля сам «Связной» сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о своём банкротстве.