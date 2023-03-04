МК: Дандыкин сообщил об уничтоженной ВС России на острове Майском базе украинских ВМС

Москва, , 15:17 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили ракетным ударом тренировочную базу ВМФ Украины, расположенную на острове Майский в районе Николаевки. Об этом, как передаёт Московский Комсомолец, заявил адмирал, военный эксперт Василий Дандыкин.

Работа реактивной системы залпового огня «Ураган» © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его словам, на уничтоженном объекте инструкторы из Великобритании обучали украинских диверсантов-подводников управлению морскими беспилотниками. Дандыкин отметил, что британцы обосновались в этих местах уже давно. Он считает, что именно на этой базе проводилась подготовка диверсантов, которые осуществили атаку на Черноморский флот в Севастополе в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, под Авдеевкой российские артиллеристы демонстрируют точность попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ. Отмечается, что стрельба из установки не предназначена для прицельного огня.