Пхеньян, 4 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Пхеньяне не станут мириться с действиями США, Японии и Южной Кореи, которые пересекают «опасную черту», сообщает 4 марта агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

KCNA/ЕРА/ТАСС Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР Hwasong-17

Кроме этого, Пхеньян обвиняет Соединённые Штаты в коллапсе международной системы контроля за вооружениями. Разработку своего ядерного оружия в министерстве назвали ответными действиями, направленными на обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын заявлял, что дальнейшие провокации и враждебность США могут быть расценены как объявление войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД КНДР заявили, что Вашингтону для разрыва «порочного круга военной напряженности» на Корейском полуострове нужно показать «действенную позицию» и отказаться от планов по развертыванию стратегических средств в Южной Корее, также прекратив все направленные против КНДР военные учения.