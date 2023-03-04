Душанбе, , 15:10 — REGNUM На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщила 4 марта пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсуфи.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, эпицентр находился в 370 км юго-восточнее Душанбе, в 97 км восточнее Сарезского озера.

«Магнитуда землетрясения составила 4», — сказала она.

Жертв и разрушений не зарегистрировано, заключила Юсуфи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на Сахалине было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Очаг располагался на глубине 5 км в 27 км северо-западнее села Пильво в Смирныховском районе.