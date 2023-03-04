Посол РФ Моргулов: партнёры из КНР заполняют ниши российского рынка после ухода западных компаний

Пекин, , 15:12 — REGNUM Посол России в КНР Игорь Моргулов указал на перспективы роста китайского экспорта в страну. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая.

Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По его словам, партнёры из Поднебесной заполняют ниши российского рынка, которые освободились после ухода западных компаний.

«По прошествии четырех месяцев своего пребывания в Пекине могу сказать, что российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев», — сказал Моргулов, добавив, что данный факт не может не радовать.

Дипломат также указал на перспективы для наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров из России в Китай. Он уточнил, что в настоящее время Россия занимает всего 2% китайского рынка сельхозпродукции, выразив уверенность в том, что Москва могла бы поставлять больше.

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Моргулов рассказал о перспективах для расширения экспорта продукции целлюлозно-бумажной промышленности, химической промышленности, включая удобрения, отечественных руд, недрагоценных металлов и изделий из них.

Ранее посол заявил, что страны — члены НАТО планируют наращивать свой потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и расшатать существующую там устойчивую систему безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Китаю следует присоединиться к числу стран, осуждающих действия России, и задуматься о поставках вооружений Украине, а не РФ.