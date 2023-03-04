Посол РФ: КНР заполняет ниши рынка России после ухода западных компаний
Посол РФ Моргулов: партнёры из КНР заполняют ниши российского рынка после ухода западных компаний
Пекин, 4 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Посол России в КНР Игорь Моргулов указал на перспективы роста китайского экспорта в страну. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая.
По его словам, партнёры из Поднебесной заполняют ниши российского рынка, которые освободились после ухода западных компаний.
«По прошествии четырех месяцев своего пребывания в Пекине могу сказать, что российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев», — сказал Моргулов, добавив, что данный факт не может не радовать.
Дипломат также указал на перспективы для наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров из России в Китай. Он уточнил, что в настоящее время Россия занимает всего 2% китайского рынка сельхозпродукции, выразив уверенность в том, что Москва могла бы поставлять больше.
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Моргулов рассказал о перспективах для расширения экспорта продукции целлюлозно-бумажной промышленности, химической промышленности, включая удобрения, отечественных руд, недрагоценных металлов и изделий из них.
Ранее посол заявил, что страны — члены НАТО планируют наращивать свой потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и расшатать существующую там устойчивую систему безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Китаю следует присоединиться к числу стран, осуждающих действия России, и задуматься о поставках вооружений Украине, а не РФ.