СМИ: в атмосфере строгой секретности прошла встреча Байдена и Шольца

Вашингтон, , 15:01 — REGNUM В Вашингтоне в атмосфере секретности прошли переговоры президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итоговых заявлений политики не сделали, сообщает 4 марта РБК.

Олаф Шольц и Джо Байден © IMAGO/ Oliver Contreras/ Pool vi/Global Look Press

Первый с начала спецоперации визит Шольца в США резко отличался от прошлогодней встречи в начале февраля. Тогда после полноформатных переговоров политики выступили с заявлениями для СМИ, а в этот раз ограничились коротким приветствием.

Байден и Шольц подтвердили увеличение военной поддержки Украины и отметили важность совместных действий. Далее состоялась личная встреча без присутствия СМИ и личных советников, которая длилась около часа.

После беседы политики направились к членам своих делегаций. При этом Байден сказал, что они с Шольцем самостоятельно «решили все мировые проблемы».

Позже стало известно об их договорённости о неограниченном сроке действия антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме сказали, что Байден посвятит встречу с Шольцем Украине и Китаю, а также подготовке к предстоящему в июле саммиту НАТО.