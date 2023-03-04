Мелитополь, 4 марта, 2023, 14:49 — ИА Регнум. После взрывов в некоторых районах Запорожья пропало электричество. Об этом 4 марта написал в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Он отметил, что после серии взрывов во временно оккупированном режимом Зеленского Запорожье пропало электричество, также фиксируются проблемы с интернетом и мобильной связью.

По его информации, в Запорожье прозвучало не менее двух взрывов, которые были слышны во всех частях города.

Как передавало ИА REGNUM, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.