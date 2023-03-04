Париж, 4 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Определенным силам на Западе невыгодна публикация итогов расследований взрывов на «Северных потоках», заявил 4 марта бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан.

Cover Images/Global Look Press Утечка газа на «Северном потоке»

Именно этим объясняется отсутствие публичных выводов следствия, считает генерал.

Он напомнил, что расследования Германии, Дании и Швеции идут уже довольно давно и что в ходе этих расследований было собрано значительное количество информации.

Говоря о том, кому может быть выгодным взрывать газопроводы, а потом скрывать материалы расследований, Тренкан отметил, что это точно не может быть нужно России.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 марта заявил, что Москва больше не позволит западным странам взрывать газопроводы.