Киев, 4 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье произошли два взрыва. Об этом 4 марта сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что в настоящий момент воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По данным РИА Новости, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного ВСУ города Запорожье недовольны режимом Владимира Зеленского, назревает бунт.