СБУ возбудила уголовные дела в отношении 27 депутатов Народного совета ЛНР

Киев, , 14:55 — REGNUM Уголовное преследование в отношении 27 депутатов Народного совета ЛНР начали украинские власти. Сообщение об этом опубликовано 4 марта в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дела против народных избранников ЛНР возбуждены из-за их участия в организации референдума о воссоединении республик Донбасса с Россией. Депутаты проголосовали за закон о референдуме, а затем призвали местных жителей участвовать в голосовании.

В числе преследуемых, как следует из сообщения, координаторы работы с профсоюзами и избирательными комиссиями. Парламентариев обвиняют в «коллаборационизме» и «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ЛНР, а также ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись в этих регионах в период с 23 по 27 сентября 2022 года. В ЛНР явка по итогам четырёх дней составила, по данным ЦИК республики, 92,6%. За воссоединение с РФ проголосовали 97,93% участников референдума. Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко назвал итоги референдума восстановлением исторической справедливости и отправной точкой для движения в будущее.