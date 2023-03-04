Лондон, 4 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Правительство Великобритании готовит проект закона, которым будет позволено высылать из страны всех нелегальных мигрантов, которые переправляются в Британию через пролив Ла-Манш на надувных лодках. Об этом 4 марта сообщает газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По информации журналистов, глава МВД страны Суэлла Браверман и премьер-министр Риши Сунак официально намерены объявить об этом на следующей неделе.

Газета отмечает, что нелегальных мигрантов намерены лишить права на рассмотрение их прошений об убежище в Великобритании. Сейчас у них есть возможность остаться в этой стране на время рассмотрения их апелляций и запросов, которое иногда достигает нескольких лет.

Согласно данным журналистов, сейчас же всех незаконно прибывающих в страну этим морским путём власти планирую сразу же высылать в Руанду, с которой был заключён соответствующий договор, либо в другие третьи страны.

Газета уточняет, что эти планы могут встретить ожесточённое сопротивление со стороны правозащитников. The Times также отмечает, что пока остаётся неясным, где намерены размещать десятки тысяч нелегалов, свобода которых будет ограничена для обеспечения их выдворения из страны.

Как передавало ИА REGNUM, по информации New York Times, ведущие американские бренды используют детей-мигрантов, в основном из Центральной Америки, для выполнения самых изнурительных работ.