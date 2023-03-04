Москва, 4 марта 2023, 14:32 — REGNUM В Москве и ряде других городов России уже оборудованы дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах.

Москва. Дорожный знак, запрещающий проезд на самокатах, на Красной площади
Москва. Дорожный знак, запрещающий проезд на самокатах, на Красной площади
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения в части управления «средствами индивидуальной мобильности» — электросамокатами, моноколесами и гироскутерами.

В МВД ранее разъяснили, что новый статус не распространяется на обычные роликовые коньки и самокаты, и граждане, которые их используют, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Дети до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, велопешеходным и пешеходным дорожкам. Передвигаться на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах можно со скоростью до 25 км в час.