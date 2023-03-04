РИА Новости: Костомаров начал приходить в сознание и двигаться после медикаментозного сна

Москва, , 14:29 — REGNUM Российский фигурист Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Фигурист Роман Костомаров © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться», — приводит агентство слова источника.

По его словам, до полного прихода в себя должно ещё пройти время, но есть положительная динамика. Он добавил, что окончательные выводы можно будет делать позже.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщал, что Костомарова пробуют вывести из медикаментозного сна, но возможности организма спортсмена не вызывают оптимистичных прогнозов.