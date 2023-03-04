Авдеевка, ДНР, 4 марта 2023, 14:59 — REGNUM Под Авдеевкой российские артиллеристы демонстрируют точность попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ. Отмечается, что стрельба из установки не предназначена для прицельного огня, передаёт 4 марта РИА Новости.

Попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ
Попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ
Цитата из видео. РИА. 2023. Россия

Российские разведчики обнаружили технику ВСУ и передали её координаты установке БМ-21 «Град», контролирующей данный участок. Реактивные снаряды этой системы не предназначены для прицельного огня, экипаж надеялся поразить противника хотя бы одним из 40 снарядов. На деле оказалось, что в танк попал первый же снаряд.

«Попасть первой же «градиной» — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их «коробочки» совершил, и вот настигла расплата», — сказал оператор БПЛА с позывным Дробан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при помощи беспилотника российские военнослужащие обнаружили танк ВСУ, после этого по нему был нанесён удар высокоточным боеприпасом нового поколения. В результате российским артиллеристам удалось с первого выстрела уничтожить боевую машину противника.