Авдеевка, ДНР, 4 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Под Авдеевкой российские артиллеристы демонстрируют точность попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ. Отмечается, что стрельба из установки не предназначена для прицельного огня, передаёт 4 марта РИА Новости.

Цитата из видео. РИА. 2023. Россия Попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ

Российские разведчики обнаружили технику ВСУ и передали её координаты установке БМ-21 «Град», контролирующей данный участок. Реактивные снаряды этой системы не предназначены для прицельного огня, экипаж надеялся поразить противника хотя бы одним из 40 снарядов. На деле оказалось, что в танк попал первый же снаряд.

«Попасть первой же «градиной» — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их «коробочки» совершил, и вот настигла расплата», — сказал оператор БПЛА с позывным Дробан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при помощи беспилотника российские военнослужащие обнаружили танк ВСУ, после этого по нему был нанесён удар высокоточным боеприпасом нового поколения. В результате российским артиллеристам удалось с первого выстрела уничтожить боевую машину противника.