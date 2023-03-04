Донецк, 4 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Жителей Донбасса, проживающих на территории исторической Новороссии, в западной части Украины никогда не считали «своими». Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в документальном фильме «Новороссия», показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Батурин/РИА Новости Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Он рассказал, как, будучи школьником, ездил в Тернополь, Ивано-Франковск и во Львов. Там гостям из Донбасса были не очень рады. В Днепропетровске, напротив, «все свои, тебе рады», как и в Одессе.

«Что касается исторической Новороссии, нас никогда не воспринимали своими», — пояснил Пушилин.

Он добавил, что «создатель Украины» Михаил Грушевский выступал за то, чтобы страна была федеративной, а значит, более жизнеспособной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим стремится мобилизовать в ряды ВСУ население юго-восточных регионов — исторической Новороссии, чтобы заставить их негативно воспринимать Россию и разжечь кровную вражду.