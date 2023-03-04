Медведев пообещал танковому заводу Rheinmetall на Украине салют из «Калибров»

Москва, , 14:24 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о возможном строительстве танкового завода на Украине «примитивным троллингом» Киева. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сообщение о строительстве немецким концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима», — написал зампред СБ России, уточнив, что в Москве строительство «ждут с нетерпением».

Медведев уточнил, что Россия встретит начало строительных работ салютом из «Калибров».

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall проводит переговоры с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков. Уточняется, что на строительство может быть выделено до 200 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штефан Эрнст Зигфрид Натке заявил, что многие граждане ФРГ не одобряют поставки киевскому режиму оружия и санкционную политику в отношении России.