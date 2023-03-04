Архангельск, , 14:22 — REGNUM Российская лыжница Вероника Степанова с трудом восстановилась после финиша гонки на 30 км, она пришла в себя после помощи врачей. Об этом 4 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Российская лыжница Вероника Степанова © Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что Степанова долгое время лидировала в гонке, но в итоге заняла девятое место. После финиша 22-летней спортсменке стало плохо — она держалась за живот.

Степанову унесли на носилках. Её приводили в чувство врачи, тренер Егор Сорин вызвал скорую помощь.

Гонка проходила в рамках турнира «Чемпионские высоты» в Малиновке Архангельской области.

Напомним, Степанова является олимпийской чемпионкой. На Играх в Пекине она заняла первое место в составе российской эстафетной команды.