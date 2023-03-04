Патриарх Кирилл: Церковь молится о мире вокруг границ России
Москва, 4 марта 2023, 14:21 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 марта совершил литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском соборе в честь патриарха Гермогена.
Церковь молится, чтобы Гермоген «не оставил землю русскую своими молитвами», сказал патриарх во время проповеди.
Трудное время, через которое проходит страна, должно завершиться к славе государства и Церкви, а конфликтные ситуации вокруг России — разрешиться миром и благополучием, добавил Кирилл.
Как сообщалось ранее, патриарх в своем поздравлении Владимиру Путину в День защитника Отечества отметил совместные усилия государства и церкви в консолидации общества в непростое для страны время.