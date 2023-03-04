Москва, 4 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 марта совершил литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском соборе в честь патриарха Гермогена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Успенский собор

Церковь молится, чтобы Гермоген «не оставил землю русскую своими молитвами», сказал патриарх во время проповеди.

Трудное время, через которое проходит страна, должно завершиться к славе государства и Церкви, а конфликтные ситуации вокруг России — разрешиться миром и благополучием, добавил Кирилл.

Как сообщалось ранее, патриарх в своем поздравлении Владимиру Путину в День защитника Отечества отметил совместные усилия государства и церкви в консолидации общества в непростое для страны время.