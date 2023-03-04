Один человек погиб в результате перестрелки в бакинском гипермаркете

Баку, , 14:20 — REGNUM В Азербайджане в одном из гипермаркетов населённого пункта Ахмедлы, находящегося в подчинении Хатаинского района города Баку, произошла перестрелка. Об этом сообщает издание АПА.

Выстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, неизвестные совершили нападение на инкассаторскую машину. В результате происшествия два человека получили ранения. Их госпитализировали в Сабунчинский медицинский центр. Также сообщается об одном погибшем.

Уточняется, что супермаркет оцеплен сотрудниками полиции. В связи с тем, что один из нападавших в настоящее время находится в районе, где произошла стрельба, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию.

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